SEGUIMOS DEFENDIENDO NUESTRO TERRITORIO PERO TODO ESTÁ EN STANDBY: LIZ HERNÁNDEZ; CUANDO LLEGUE LA RESOLUCIÓN SERÁ A NUESTRO FAVOR, ASEGURA

La secretaria de Gobierno, Liz Hernández, aseguró que en lo relativo al lío limítrofe no hay nada de pérdida de territorio, todo está en standby, pues existe un acuerdo entre los Estados y está como ha estado desde hace muchos años: la gobernadora (de Quintana Roo) Mara Lezama y la del Estado de Campeche están en acuerdo, y el caso lo tienen el Poder Judicial y la Suprema Corte y no hay ningún pronunciamiento o resolución, y afirmó que “seguimos defendiendo lo que nos corresponde, nuestro territorio, y en el momento que se tenga que llegar a una resolución, estamos seguros que será favorable”.

A la aclaración de que una cosa es el acuerdo político y otra el tema jurídico, la funcionaria insistió: “Esto se sigue defendiendo por parte del Estado, y estamos seguros de que en el momento de que haya una resolución será a favor, incluso cuando tuvimos la Reunión de orgullo peninsular quedamos de acuerdo en que, independiente de que la Suprema Corte dé una resolución a favor o en contra de uno u otro Estado, íbamos a trabajar en conjunto, pues queremos beneficiar a los habitantes de esta zona, para lo cual cada quien pondrá su granito de arena”.