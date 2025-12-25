PENSIONADOS Y TRABAJADORES CON NEGATIVA DE PENSIÓN QUE NO USARON CRÉDITO INFONAVIT DEBEN RECIBIR EL 100 % DE SU AHORRO

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Infonavit está obligado a devolver el cien por ciento del ahorro acumulado en la Subcuenta de Vivienda a los trabajadores que se pensionan o reciben una negativa de pensión y que no utilizaron estos recursos para contratar un crédito hipotecario.

La devolución incluye las aportaciones patronales y los rendimientos generados durante el periodo de cotización. De acuerdo con la información oficial del instituto, los recursos depositados en la Subcuenta de Vivienda pertenecen al trabajador y no se pierden por no haber ejercido un crédito.

El pago total procede cuando el trabajador cuenta con una resolución de pensión o una constancia de negativa de pensión emitida por el IMSS. En cualquiera de estos casos, el Infonavit debe entregar el saldo completo registrado a nombre del trabajador.

Este derecho aplica tanto para quienes cotizaron bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973 como para los afiliados al régimen de 1997, conforme a las disposiciones vigentes. En ambos esquemas, el ahorro puede recuperarse si no fue utilizado para un crédito de vivienda.

El instituto precisa que el pago del ahorro se realiza en una sola exhibición y corresponde al total del saldo acumulado en la Subcuenta de Vivienda. Asimismo, advierte que el trámite es personal y debe realizarse únicamente a través de los canales oficiales.

El derecho a la devolución está respaldado por la Ley del Infonavit y la Ley del Seguro Social, que establecen que estos recursos forman parte del patrimonio del trabajador y deben ser entregados cuando se cumplen los supuestos legales.