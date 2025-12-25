DEL REFRESCO A SHEIN: TODO LO QUE SUBIRÁ DE PRECIO EN MÉXICO EN 2026

A partir del 1 de enero de 2026 entrará en vigor un nuevo paquete de impuestos que elevará el precio de diversos productos y servicios en México, de acuerdo con un video difundido por PoliticoMX.

Entre los cambios se contempla un aumento de tres pesos por litro a refrescos, bebidas azucaradas y sueros. También habrá incrementos al tabaco, con un alza del 25 por ciento, y a la nicotina tipo vape, que tendrá un aumento del 100 por ciento.

Los videojuegos para mayores de edad pagarán un impuesto adicional del ocho por ciento, mientras que las apuestas enfrentarán cargas de hasta 67 por ciento en el país y de 50 por ciento en plataformas extranjeras.

Además, se aplicarán nuevos aranceles de entre 5 y 35 por ciento a productos provenientes de países sin tratado de libre comercio, lo que impactará artículos como autos, ropa, electrodomésticos, juguetes y compras en plataformas como Shein y Temu.

A estos ajustes se suman aumentos en trámites, servicios culturales y recargos fiscales, lo que perfila un encarecimiento general del costo de vida en México a partir de 2026.