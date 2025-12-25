DOCUMENTOS REVELAN AVAL DE ADÁN AUGUSTO A EMPRESAS DEL CLAN BERMÚDEZ, EXPONE FIA

El reportaje señala conexiones del clan Bermúdez con el Tren Maya

Un reportaje de Fuerza Informativa Azteca reveló que documentos oficiales acreditan que Adán Augusto López Hernández avaló, desde la Notaría número 27 de Villahermosa, Tabasco, la constitución de al menos 28 empresas vinculadas al clan Bermúdez Requena.

De acuerdo con la investigación, los registros notariales muestran que el hoy líder de Morena en el Senado dio fe de estas empresas, ya sea de manera directa o por medio de su suplente. Aunque el exfuncionario afirma no recordarlo, los documentos oficiales confirman su intervención.

En el reportaje, Valeria Durán, del proyecto México contra la Corrupción, señaló que al menos 12 de las empresas fueron constituidas en Tabasco con la intervención de dicha notaría. La investigación sostiene que el crecimiento del clan Bermúdez ocurrió bajo la venia de Adán Augusto, lo que les permitió acceder a contratos relacionados con obras de la cuarta transformación, incluido el Tren Maya.

Fuerza Informativa Azteca también expuso que dos sobrinos de Hernán Bermúdez Requena tuvieron participación clave en estos hechos, mientras que otro de ellos enfrenta arresto domiciliario en Paraguay por presuntas apuestas ilegales.