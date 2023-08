Queman tzotziles libros de texto

Consideran que enseñan “el homosexualismo, el lesbianismo y el comunismo”

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis. (El Universal).— Indígenas tzotziles de la comunidad de San Antonio del Monte, Municipio de San Cristóbal de las Casas, quemaron los libros de texto gratuito que serán usados en el ciclo escolar que está por comenzar, porque consideran que “son del diablo” y enseñan “el comunismo, el homosexualismo y el lesbianismo”.

El comité de padres de familia de la Escuela Primaria “Benito Juárez”, recabó firmas de los tutores de los alumnos que se oponen a que los nuevos libros de texto gratuito sean usados para el ciclo escolar que iniciará en una semana.

Dicen que libro tienen la ideología para inculcar a los niños el comunismo, tipo zapatismo, como lo hicieron en Cuba Fidel Castro y el Che Guevara. En Aguascalientes, alrededor de 12 mil personas marcharon ayer en contra del contenido ideológico de los textos.

“La gente de San Antonio del Monte prácticamente rechaza el libro de las enseñanzas de tanto de como… el lesbianismo, tantas puterías que hacen. Ellos no quieren estos libros. Esta es la primera comunidad de la zona norte [de San Cristóbal] y de todo Chiapas, que pues hace este tipo de actos, porque no quieren que se enseñe este tipo de actos, el comunismo, el lesbianismo, el homosexualismo”.

Los libros fueron apilados en una jardinera, sin que los inconformes abrieran las cajas donde son transportados, les rociaron combustible y luego les prendieron fuego.

Un indígena tzotzil expresó que los libros de Ciencias Naturales, Geografía, Matemáticas y Español tienen ideología para inculcar a los kerem (niños) el “comunismo”, “tipo zapatismo”, como lo hicieron en Cuba “Fidel Castro y el Che Guevara”.

▶️ #Video I Un grupo de personas realizaron la quema de libros de texto de la @SEP_mx en una escuela de Chiapas pic.twitter.com/s4tZSbhPZq — Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) August 21, 2023

PROTESTAN EN AGUASCALIENTES

Alrededor de 12 mil personas marcharon ayer “en contra del contenido ideológico” de los libros de texto gratuito y repudiaron el adoctrinamiento “marxista-comunista” en las escuelas de educación básica. “¡Con los niños no!”, gritaron.

Integrantes de la Asociación de Padres de Familia de Aguascalientes, religiosas y organizaciones cristianas partieron de la calle Madero hasta la plaza principal en rechazo del modelo educativo que se pretende imponer a las escuelas y en defensa de los derechos de los niños.

“Ciencia, sí, ideología, no”, “Dejen a los niños ser niños”, “Por una educación de calidad”, “AMLO escucha a la familia, está en lucha”, “¡Viva Aguascalientes!”.

Clausuran Palacio de Gobierno de Sonora

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Decenas de personas clausuraron de manera simbólica el Palacio de Gobierno de Hermosillo, Sonora, y se anunció la entrega de alrededor de 50 mil firmas a la Secretaría de Educación y Cultura contra la distribución de los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En la protesta, encabezada por los dirigentes de las organizaciones Amar cada latido, Actívate, HumanidadMx, Poder Familia, Frente Nacional por la Familia Sonora, México en Acción y Víctor Pacillas en Defensa de la Vida y la Familia, se externó un rotundo rechazo a los libros de texto de la SEP y la nueva escuela mexicana.

¡Con los niños no, con los niños no, con los niños no!, ¡A mis hijos los educo yo!, ¡Exigimos educación de calidad!, arengaron los manifestantes quienes portaban pancartas con esas leyendas.

Hicieron público un posicionamiento conjunto de rechazo a la agenda global en la educación de los estudiantes de educación básica, y detallaron temas donde aseguran se pone en peligro su integridad: “Incluye lo que ellos llaman derechos sexuales y reproductivos, enseñando a los niños las prácticas sexuales de alto riesgo, invitando a tener relaciones sexuales con alguien de su misma edad, con alguien de otro sexo o con algún adulto, porque si no se estaría cometiendo discriminación”, comentaron.

Agregaron que se añade “palabra mal utilizada, ideologizada para violentar la decisión de los menores, de los niños, en aspectos de actividad sexual”. Además, en los nuevos libros se enseña clara y visiblemente un modelo de familia natural: mamá, papá e hijos como una institución inaceptable y decadente, e imponiendo un odio de la mujer hacia el hombre, lo que viene incluido en los apartados de ideología de género.

“Ante esta preocupante situación, teniendo el derecho preferente de elegir la educación de nuestros hijos fundamentada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 26, fracción III, que tiene carácter constitucional, hemos decidido alzar la voz”, dijeron.

Las organizaciones señalaron que esto no es una acción aislada, “sino que siete Estados del país han decidido defender la educación de calidad y han suspendido la entrega de estos libros”.