Tras muerte de abejas, encuentran agroquímicos en agua y leche materna: Semabicce

Aunque admitió que a raíz de la muerte masiva de abejas en las localidades de Suc Tuc y Crucero Oxá, diversos estudios arrojaron la presencia de agroquímicos en el agua que consumen sus habitantes y en la leche materna que las madres dan a sus bebés, la secretaria de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía (Semabicce), Angélica Lara Pérez Ríos, dijo que trabajan con el Gobierno Federal en esta problemática, minimizando la solicitud de declaratoria de emergencia ambiental.



Manifestó que es necesario transitar hacia métodos más sustentables para evitar afectaciones, no sólo al medio ambiente sino a la salud, al reconocer que diversos estudios han encontrado presencia de agroquímicos en el agua y en la leche materna, pero declinó especificar cuáles son, al revirar que lo importante es trabajar con las diferentes instituciones, y de la mano con los productores para seguir impulsando actividades responsables.

No obstante, al preguntarle si aún con esas evidencias no es necesario emitir la declaratoria de emergencia ambiental, la funcionaria refutó que la dependencia a su cargo ha estado trabajando con la Federación, y adelantó que tendrán otra mesa de trabajo, por lo que ‘no hemos sido omisos como sector, pero aquí lo que nos toca es el tema de la regularización’.



Por otra parte, Lara Pérez Ríos culpó a la ciudadanía por los incendios registrados en el Estado, al denunciar que no están cumpliendo con dar aviso a las autoridades municipales antes de realizar sus quemas, a fin de que se realice una verificación como establece la Ley de Quemas.

Y alertó que en este 2023 se registraron más puntos de calor, —más de 70 mil— que el año pasado en que se detectaron 60 mil, lo que ha generado 19 incendios y aún valoran las superficies afectadas.



“¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? trabajar con los Municipios para que se pueda cumplir con la legislación. Está en la Ley de Quemas que cuando se haga esta actividad, no sólo tienes que dar el aviso, sino hacer una verificación, pero tampoco se cumplen. Y otra de las cosas que estamos tratando de fomentar son acciones de restauración, sobre todo en las zonas afectadas”.