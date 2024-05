Queremos que nos paguen, tengo hambre: Policías sin sueldo

Pese a que Jezrael Isaac Larracilla Pérez, secretario de Finanzas del Estado de Campeche, confirmó que se emitieron todos los cheques y que no hay una instrucción para que estos no sean pagados, por órdenes de Marcela, estos no fueron entregados a más de 80 policías que acudieron a sus “oficinas alternas”. Motivados por esta situación, se dirigieron a las oficinas de SAFIN con la esperanza de obtener alguna respuesta, la cual nunca llegó.

