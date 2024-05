EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR | 1 DE MAYO DE 2024

REPROBADA EN TODO

El ranking de gobernadores de CE Research, correspondiente a abril, ubicó a Layda Sansores en el penúltimo puesto, la segunda peor del país. Al menos 6 de cada 10 campechanos reprueban su desempeño, capacidad para sacar adelante al Estado, generar empleos, acabar la pobreza, administrar las finanzas, mejorar los servicios de salud y combatir la inseguridad.

La encuesta nacional de Arias Consultores la ubica en el lugar 25, con aprobación patética de apenas el 26.3% y donde el 65.4 de los campechanos le revocaría el mandato. Estos son los “grandes logros” de Layda Sansores: sólo el 29.6% cree que habla con la verdad; el 27.1% de los empresarios confía en ella e invertiría en Campeche; el 26.6% considera que la economía y empleo van bien; el 24.1% ve mejora en movilidad y transporte público; el 29.3% aprueba la obra pública, el 22% está satisfecho con los servicios de salud, el 35.1% cree que mejoró el turismo; apenas un 11% dice que se combate la corrupción y sólo el 12.4% siente que hay seguridad. Reprobada en todo.

Números vergonzosos que coinciden en que dos terceras partes de la ciudadanía reprueba y repudia el Gobierno que encabeza Layda Sansores. Los resultados no pueden ser diferentes cuando quien gobierna es corrupta, sinvergüenza, ladrona cínica, mentirosa y criminal. Árbol que creció torcido, jamás su tronco endereza, y menos a los casi 80 años. No hay refrán perdido.

2024, DIGAMOS ¡NO!

Si queremos devolver a nuestro Estado su campechanía, debemos ser firmes y decir NO en las urnas al partido que le ha roto la madre a la seguridad, el desarrollo, la salud, el empleo y la educación de Campeche. A un mes de las elecciones es importante recordar todos los días:

Digamos NO a los candidatos de representan la continuidad del autoritarismo.

Digamos NO a los candidatos que garantizan que continúe el saqueo.

Digamos NO a los candidatos que como borregos votan lo que desconocen.

Digamos NO a los candidatos que no están dispuestos a exigir lo que nos corresponde, porque en su mediocre partido les piden lealtad y obediencia.

Para los campechanos es momento de levantar la voz y decir NO a los candidatos de la corrupta Layda Sansores. Votar por ellos es aprobar su nefasto Gobierno. Es una vergüenza tener una mandataria deshonesta, impresentable, servil, autoritaria y lejana de su pueblo, que pisotea la voluntad de nuestros policías. Digamos NO a la continuidad de esta basura que nos está robando el futuro. No tendremos otra oportunidad de hacerlo.