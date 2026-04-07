POR DECRETO DE SHEINBAUM HABRÁ SERVICIO UNIVERSAL DE SALUD, “PARA QUE LA CIUDADANÍA SEA ATENDIDA EN CUALQUIER CLÍNICA”
Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que instaurará por decreto el Servicio Universal de Salud.
Expresó: “El día de hoy estamos algo muy relevante, va a salir un decreto presidencial en estos días, hoy o mañana, que crea el Servicio Universal de Salud en México, cuyo objetivo es que cuando dejemos el Gobierno, cualquier mexicano o mexicana pueda atenderse de cualquier padecimiento en cualquier institución de salud y sea recibido”.