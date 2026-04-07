martes, abril 7, 2026
Lo último:
NacionalesSalud

POR DECRETO DE SHEINBAUM HABRÁ SERVICIO UNIVERSAL DE SALUD, “PARA QUE LA CIUDADANÍA SEA ATENDIDA EN CUALQUIER CLÍNICA”

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que instaurará por decreto el Servicio Universal de Salud.

Expresó: “El día de hoy estamos algo muy relevante, va a salir un decreto presidencial en estos días, hoy o mañana, que crea el Servicio Universal de Salud en México, cuyo objetivo es que cuando dejemos el Gobierno, cualquier mexicano o mexicana pueda atenderse de cualquier padecimiento en cualquier institución de salud y sea recibido”.

También te puede gustar

PEMEX RATIFICA A CAMPECHE COMO ESTADO PETROLERO Y DESCARTA EXCLUSIÓN DE SU BASE DE DATOS

SICARIOS ASESINAN EN LA VÍA PÚBLICA A TRES MUJERES EN MACUSPANA, TABASCO; LA FISCALÍA REPORTÓ “VARIAS” DETENCIONES

DEPORTADOS 145 MIL 537 MEXICANOS POR EL GOBIERNO DE TRUMP EN ESTE AÑO

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *