FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO PERMITEN TALAR ÁRBOLES A ADINERADOS, DENUNCIA QUERUBÍN PERALTA

San Francisco de Campeche.- El presidente de la Unión de Colonias, Barrios y Ejidos de Campeche, Querubín Peralta Ramos, denunció que hay la tala indiscriminada de árboles, al relatar que hace unos días vio pasar 2 tráileres de doble góndola cargados con troncos en la carretera de Tixmucuy-Chiná, los cuales pasaron sin problemas el retén, y cuestionó: “¿Qué autoridades otorgan permisos para estas actividades, la Semarnat, la Profepa o el Ejército?”.

Y aseveró: “Esto quiere decir que hay impunidad ante la tala indiscriminada, como ocurre en varios Estados del país, por lo que, aunque en comunidades se realizan esfuerzos de reforestación, si funcionarios del Gobierno permiten esa actividad ilícita realizada por adinerados, ¿a dónde vamos a parar nosotros?”.