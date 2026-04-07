martes, abril 7, 2026
Lo último:
Locales

FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO PERMITEN TALAR ÁRBOLES A ADINERADOS, DENUNCIA QUERUBÍN PERALTA

San Francisco de Campeche.- El presidente de la Unión de Colonias, Barrios y Ejidos de Campeche, Querubín Peralta Ramos, denunció que hay la tala indiscriminada de árboles, al relatar que hace unos días vio pasar 2 tráileres de doble góndola cargados con troncos en la carretera de Tixmucuy-Chiná, los cuales pasaron sin problemas el retén, y cuestionó: “¿Qué autoridades otorgan permisos para estas actividades, la Semarnat, la Profepa o el Ejército?”.

Y aseveró: “Esto quiere decir que hay impunidad ante la tala indiscriminada, como ocurre en varios Estados del país, por lo que, aunque en comunidades se realizan esfuerzos de reforestación, si funcionarios del Gobierno permiten esa actividad ilícita realizada por adinerados, ¿a dónde vamos a parar nosotros?”.

También te puede gustar

CIUDADANOS FRUSTRAN ASALTO Y EL PRESUNTO LADRÓN LOGRA ESCAPAR DE LA POLICÍA

Agencias de viajes registran buena respuesta con la reactivación turística

Multan con más 53 mil pesos a Eliseo Fernández Montúfar

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *