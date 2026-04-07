¿Cómo puede presumir que ya tiene un doctorado si le niega a sus subalternos el derecho a defenderse cuando son atacados a balazos por una horda de delincuentes?

–Oigan, preguntó el bolero don Memín a sus amigos de tertulia, ¿Cómo vieron las imágenes donde se observa a la comandanta guanajuatense haciendo limpieza en las instalaciones policiacas, simulando que estaba barriendo alguna parte del edificio para ‘dar el buen ejemplo’ a sus subalternos? ¿Fue real o es parte de sus simulaciones y mentiras?”

–“Yo creo compadre, respondió con sorprendente velocidad doña Chela, que a la güera tóxica solamente la traicionó el subconsciente y reveló su verdadera personalidad como beneficiaria del cartel de la Barredora, que tanto daño causó en el vecino estado del Edén, con sus fechorías y sus saqueos, y en que parte de lo recaudado se canalizó a las campañas guindas como la que se realizó aquí. El mensaje es claro, ya no se metan conmigo porque soy la barrendera oficial”.

–“Como bien le escribió un sarcástico periodista local, ella no barre ni en su casa, ya que para eso tiene a un ejército de sirvientes y sirvientas, a quienes paga con los recursos que sacan los uniformados a los pobres y aterrados ciudadanos” respondió el poeta Casimiro, quien además sostuvo que esas fotos son un montaje para que nos hagan creer que esa foránea no salió de vacaciones.

–“Lo cierto, comentó el viejo Julián, es que los policías no participaron voluntariamente en ese ejercicio de limpieza y de reparación de algunos implementos y equipos. Los obligaron a asistir bajo amenaza de arresto, de suerte que eso nos lleva a sostener que la idea era promocionar la imagen de una de las funcionarias más repudiadas de este Gobierno”.

–“Y una de las más vengativas, complementó don Memín, porque aún no supera el odio que le tiene a los policías que se sublevaron y a quienes tiene bien identificados, por lo que los culpan de todos los errores en que incurre esa corporación para despedirlos injustamente. Lo más reciente es que van a despedir a los policías que repelieron un ataque a balazos de pandilleros en una colonia popular que tiene fama de ser violenta. O sea ¿Qué esperaba la incompetente funcionaria? ¿Qué los gendarmes se dejaran ejecutar por esos pandilleros? ¿Qué no sabe acaso que hasta un ciudadano común tiene derecho a defender su vida cuando es atacado a balazos?”

–“Ay compadrito, no le pidas peras al olmo ni inteligencia a una persona que ha demostrado varias veces su escaso desarrollo intelectual. No sé cómo puede presumir que ya tiene un doctorado si le niega a sus subalternos el derecho a defenderse cuando son atacados a balazos por una horda de delincuentes”.

–“Mejor que regrese a la escoba y al trapeador y que sea al menos buena ama de casa, ya que se ha demostrado hasta el cansancio que es totalmente incompetente, como lo prueba el alarmante incremento de la incidencia delictiva en la entidad” remató el poeta Casimiro.