INSEGURIDAD EN CAMPECHE PREOCUPA A ESTADOS UNIDOS: GONZALO HERNÁNDEZ

-CÓNSUL GENERAL NORTEAMERICANO EN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN TAMBIÉN DESTACÓ EL POTENCIAL ENERGÉTICO CAMPECHANO

Entre los temas centrales que empresarios analizaron en la reunión con el cónsul general de Estados Unidos para la Península de Yucatán, Justin Thomas, destacaron la preocupante inseguridad y el potencial energético de Campeche, reveló Gonzalo Hernández Pérez, vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ciudad del Carmen.

Admitió que los recientes hechos violentos registrados en la entidad y en la Isla impactaron la percepción de tranquilidad y seguridad en el Estado, situación que también se observa a nivel nacional y preocupa a las autoridades norteamericanas. Por ello, indicó que el cónsul afirmó que trabajan con el Gobierno Federal de México en materia de comunicación y estrategia, pues Campeche, Yucatán y Quintana Roo deben ser blindados.