MÁS DE 10 HERIDOS, VARIOS DE ELLOS PRENSADOS, DEJA CHOQUE ENTRE TRÁILER Y COMBI DE TRANSPORTE PÚBLICO

Algunos de los lesionados son menores de edad

Sobre la carretera federal Escárcega–Chetumal, a la altura del ejido Belén, hoy por la tarde un tráiler se impactó contra una combi de transporte público dejando más de 10 personas lesionadas, entre ellas menores de edad, y algunas prensadas.



Al lugar acudieron elementos de la Dirección de Protección Civil y del Departamento de Bomberos, quienes coordinaron las labores de rescate y atención a los heridos, quienes fueron auxiliados por dos ambulancias del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) y unidades de la Cruz Roja y de la Junta Municipal de Centenario.



Por la magnitud del impacto, algunas personas quedaron prensadas entre los fierros retorcidos de la unidad de transporte, por lo que fue necesaria la intervención del personal de Protección Civil para liberarlas y ser trasladadas a hospitales para su valoración médica.