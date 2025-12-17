GOBIERNO DE SHEINBAUM PREMIA A EXPRIANISTA ALEJANDRO MENDOZA CON DELEGACIÓN DEL INAES EN CAMPECHE

FUE CERCANO A ALITO Y A ROBERTO SARMIENTO

El Instituto Nacional de la Economía Social (Inaes) dio a conocer que designó a Alejandro Mendoza Campuzano como nuevo delegado del organismo en el Estado de Campeche.

Mendoza Campuzano fue durante años militante del PRI y afín al hoy dirigente nacional tricolor Alejandro “Alito” Moreno, y en el 2024 apareció como candidato a regidor en la planilla Jorge Chanona, abanderado del PAN. ¿Ya lo purificó Morena?