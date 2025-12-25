CAMPECHE ACUMULA MÁS DE MIL QUINIENTOS CASOS DE DEPRESIÓN EN LO QUE VA DEL AÑO

• Mujeres concentran la mayoría de los diagnósticos

Los registros oficiales por depresión indican que hasta la última semana se reportaron 37 casos nuevos en Campeche, con lo que el acumulado en lo que va del año alcanzó mil 545 diagnósticos.

De ese total, mil 132 corresponden a mujeres y 413 a hombres, lo que refleja una mayor prevalencia del padecimiento en la población femenina, que concentra cerca de tres cuartas partes de los casos registrados durante el periodo señalado.

En comparación, durante todo el año 2024 el estado acumuló mil 387 casos de depresión, lo que permite dimensionar la carga que este padecimiento representa para la salud pública estatal.

Los datos corresponden a los registros acumulados por entidad federativa y subrayan la importancia de fortalecer la detección oportuna, la atención psicológica y psiquiátrica, así como las estrategias de prevención en la entidad.