–“De verdad que esta gente del Gobierno no nos deja disfrutar de nuestras fiestas navideñas, se quejó amargamente don Memín. Resulta que desde el primer día de enero va aumentar el precio de las gasolinas y aunque yo no tengo coche y mi vieja motocicleta apenas consume unos cuantos litros de combustible, ya sabemos que con los gasolinazos viene una cascada de aumentos de precios que van a dar más en la torre a los que ya de por sí estamos jodidos” lamentó.

–No te olvides, le dijo en tono burlón doña Chela, que para la Emperatriz Claudia, y “por el bien de todos, primero los pobres”, así que no te andes quejando, seguramente que ese aumento es para que el Gobierno recaude más dinero, y se incrementen los montos que se otorgan en becas del bienestar a niños, jóvenes, adultos mayores, personas con alguna discapacidad, madres solteras, etcétera”.

–“No sé si lo digas en sentido burlón, le contestó el poeta Casimiro, pero no puede ser que re regalen tres mil pesos cada dos meses, pero te despeluquen con aumentos a la carne, al frijol, al arroz, al azúcar, a la leche, al transporte, a los refrescos, a las tortillas, al pan, etcétera. Todo aumenta y el salario realmente es insuficiente para atender las necesidades básicas. Lo peor es que al Gobierno se le ocurre presumir que se ha reducido la cifra de pobres”.

–“Déjenme decirles, abundó el viejo don Julián, que el verdadero gasolinazo está en el dispendio que se hacen con nuestros recursos. Imagínense que a Cuba le envían buques repletos de gasolina que van en modo de donación, es decir, se los regalan y así se han derrochado miles de millones de pesos, mientras que a los nuestros, a nuestros conciudadanos nos cobran el litro de combustible a precio de oro. Vivimos en la total incongruencia” despotricó.

–“Y se dice –continuó don Memín—que este segundo piso de la 4T también está mandando dinero a Venezuela, en contratos publicitarios con la televisora oficial, y en otros apoyos para fortalecer a la dictadura de Maduro. ¿Será que estamos en gran abundancia como para mandar al extranjero el dinero, en lugar de invertirlo en medicinas, hospitales, apoyos al deporte, etcétera? Nos hemos convertido en un candil de la calle y en oscuridad de la casa” acusó.

–“Me asusta, confesó doña Chela, que el Gobierno de la Emperatriz Claudia esté fortaleciendo sus nexos con dictaduras extranjeras. Espero que eso no signifique su tendencia a tener gobiernos como los de Venezuela, Cuba o Nicaragua, pero tengo entendido que a esos tres países les aportan los recursos que nos despojan a nosotros”.

–“Parece vacilada pero es justificado tu temor, coincidió el poeta Casimiro. Y para que no tengas dudas, debes recordar que algunas prácticas dictatoriales ya se están aplicando en nuestro país, como es la persecución contra los líderes opositores y el acoso judicial contra los periodistas críticos, con el objetivo de acotar la libertad de expresión. Son peligrosos síntomas de una fatal enfermedad” subrayó.