EL “PERRITO CARAMELO” SE VUELVE EMBLEMA MEXICANO

La Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México incluyó al llamado “perrito Caramelo” en un listado de perros representativos del país, lo que desató controversia en redes sociales al interpretarse como el reconocimiento de una nueva raza mexicana. A través de una publicación en Facebook, la dependencia compartió una imagen en la que incluyó al ahora bautizado “perro Caramelo” en la lista de razas de perro mexicanas, junto a ejemplares históricos como el Xoloitzcuintli, el Chihuahua y el Calupoh. Sin embargo, la dependencia aclaró que no se trata de una clasificación oficial, sino de un símbolo que representa a los perros mestizos de color amarillo o tono miel, comunes en todo México.

La iniciativa busca visibilizar a estos animales y fomentar la adopción responsable, al destacar que millones de lomitos mestizos forman parte del entorno cotidiano y, en muchos casos, viven en situación de abandono. Con ello, autoridades buscan cambiar la percepción sobre los perros sin pedigrí y reforzar el mensaje de que cualquier can puede ser un compañero leal, sin importar su origen.