EL GOBIERNO DE SHEINBAUM ADQUIRIÓ MEDICAMENTO FALSO PARA PERSONAS CON CÁNCER

-“¿ASÍ ES EN DINAMARCA?”: JUAN ORTIZ

Una investigación periodística publicada por el medio El Sol de México documentó que instituciones públicas de salud en México compraron frascos de Keytruda, que después fueron reportados por Cofepris como falsificados y, lo peor, fueron administrados a pacientes con cáncer.

La investigación estuvo a cargo de Aldo Canedo, Violeta Santiago (Quinto Elemento Lab), Isabella Cota (ICIJ), Carlos Carabaña (El País), Gerardo Reyes (Univision) y Angie Sandoval (Univision), y el caso parte del testimonio de Francisco Chávez Valle, quien fue un paciente atendido en el Issste de Mérida que recibió frascos correspondientes a los lotes X003479 y Y011745.

De acuerdo con la nota, tras su aplicación presentó temblores, parálisis total del cuerpo y dolores intensos, y con los registros de compra y almacén fueron identificadas 10 instituciones de salud pública que adquirieron frascos vinculados con 8 lotes que más tarde fueron incluidos en alertas de falsificación emitidas por Cofepris.

Al respecto, el analista político Juan Ortiz agregó que el reportaje también sostiene que México fue el único de los 30 países participantes en la investigación internacional, donde se detectaron múltiples casos de falsificación de Keytruda dentro del sistema público de salud, entre 2022 y marzo de 2026.

Según la información citada, continuó, la FGR conoce 30 casos relacionados con reportes de falsificación del medicamento en los últimos cinco años, y pese a ello, la investigación refiere que no existen sentencias por estos casos.

Además, se tiene registro de al menos un paciente fallecido en México tras recibir Keytruda falsificado, agrega, y pregunta con ironía: “¿Dinamarca?”.