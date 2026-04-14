A FUEGO LENTO | SCJN AMARRA A GOBERNADORES | Por: Enrique Pastor Cruz Carranza

Gobiernos caciquiles como CAMPECHE reciben un gran golpe a su OPACIDAD con esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para evitar más corrupción e incremento de mecanismos locales que sepultan grandes actos de ratería .

Es un secreto a voces las negativas de la administración en la demente forma de saquear el Erario Público en sus presupuestos locales y los que forman parte de la Ley de Egresos Federal de Layda Sansores y su pandilla Chilanga – Choca para esquilmar con inusual cinismo ambos recursos .

El poder de la advenediza “HIJA DEL CACIQUE NEGRO” durante todo su acompañamiento a lado de Andrés Manuel López Obrador – la convierte en la Ejecutiva Estatal más influyente, intocable a grado anormal de poder darle RIENDA SUELTA A TODAS SUS DEMENCIAS ,sin tener la mínima duda de ser INTOCABLE ya fuera atacando la dignidad de Empresarios ,Consorcios, Líderes de Cámaras, Políticos y hasta las propias integrantes de su género.

Mi denuncia periodística DE FRENTE AL PRESIDENTE AMLO EN ” LA MAÑANERA” aquel 28 de Septiembre del 2022 en su primer año de latrocinios y sub- ejercicio de 879 Millones de la Gobernadora Sansores Sanromán, no fue para corregir el tema en cuestión, siendo la respuesta del Ejecutivo Federal traer su Informe de Gobierno a Campeche para demostrar su “afecto- complicidad” e iniciar una serie de actos de CENSURA SIN PRECEDENTES contra un periodista del interior de la República incluyendo un tercer atentado mortal frustrado con efecto integral a mi Esposa Profesora y Periodista Gladys y mi menor nieto Enrique.

Ese espaldarazo y los acuerdos en LA CHINGADA para establecer las estrategias en la sucesión del 2024 le incrementan la factura de poder ,llegando a considerar no solamente ser la que realizara la Guerra Sucia contra las otras CORCHOLATAS MASCULINAS quienes aceptaron el garlito del tramposo, mentiroso y aspirante a NARCO DICTADOR .

Los antecedentes acumulados en su paso por la Alcaldía Álvaro Obregón CDMX, había servido para demostrarle a la entonces JEFA DE GOBIERNO Claudia Sheinbaum Pardo que Laydita y su orda delictiva sodomita eran intocable y podría hacer todas las tropelías que se le ocurriera sin ninguna consecuencia .

Los efectos fue la derrota completa de toda MORENA en esa jurisdicción y el golpe directo a las propias aspiraciones de la hoy Primera Mujer PRESIDENTA (con a ).

Pero Layda Sansores no pudo cobrar la factura de sus LINCHAMIENTOS EN EL ” MARTES DEL JAGUAR ” para aterrizar en la SEGOB y poner a su Marcela Muñoz en la Secretaría de Seguridad Pública para ser el verdadero poder, pues AMLO la conoce de todo lo que es capaz, desde su ámbito familiar hasta las jugarretas con Cuauhtémoc Cárdenas, Vicente Fox , Porfirio Muñoz Ledo y ALITO .

Ahora ella quiere que le paguen la factura con CERO RENDICIÓN DE CUENTAS DE TODOS LOS FRAUDES – INCLUYENDO EL FALSO TREN LIGERO – que aseguran sus lacayos- la Dra. SHEINBAUM se negó venir a validar en inauguración y menos los casi cinco años de dispendio de la aspirante nostálgica a EMPREATRIZ y sus bufones de atrofias morales múltiples .

Hoy Layda y Pandilla están entrando en pánico, pues las cosas no pintan bien .

Las señales de ponerle freno a sus desmanes de senil caprichosa están poniendo en riesgo la elección entre otros Estados a CAMPECHE, pues Laydita quiere que sea ella la que disponga y no desde Palacio Nacional y menos las reales encuestas de MORENA habiendo iniciado una guerra directa contra la dirigencia de Luisa Alcalde y Andrés López Beltrán mondándolos al Rancho de Palenque sin boleto de retorno .

Las señales que manda Layda son con cargas de auténtica EXTORSIÓN Y CHANTAJE POLÍTICO CON -SUS EXPEDIENTES SECRETOS- COMPARTIDOS CON EL FINADO MUÑOZ LEDO CONFIADOS EN LA RUPTURA CON LÓPEZ OBRADOR AL ALIADO DE SIEMPRE Alejandro Moreno Cárdenas PARA EVITAR SU DESAFUERO NO SOLO POR LADRÓN SINO ASESINO .

La resolución de la SCJN y los barruntos de tormenta que se espera del “CICLÓN TRUMP” en Octubre pueden cambiar radicalmente sueños de tiranías, para convertirlo en pesadillas similares a las que todas las noches tiene el otrora “INVENCIBLE DICTADOR VENEZOLANO” NICOLÁS MADURO A QUIEN NI SUS “ARUBAS, BABALAWOS” CUBANOS LIBRARON DE SU DESTINO EN LAS CÁRCELES DE NORTEAMÉRICA .

¡NADIE APRENDE EN CABEZA AJENA !