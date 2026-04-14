NO HAY ESTRATEGIA INTEGRAL DE DIFUSIÓN TURÍSTICA PARA CONSOLIDAR A CARMEN COMO DESTINO PERMANENTE: CARLOS ARJONA

Mientras la secretaria estatal de Turismo, Adda Solís Peniche, se la pasó presumiendo en sus redes que acompañó a los cantantes Biby Gaytán y Eduardo Capetillo e hijos, Carlos Alberto Arjona Gutiérrez, director general de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur), lamentó que la falta de una estrategia integral de difusión turística sigue siendo uno de los principales obstáculos para consolidar a Carmen como destino permanente, pese a los buenos resultados en Semana Santa, pues los esfuerzos de promoción son aislados y sin una coordinación efectiva entre los distintos sectores.

Explicó que, además de la difusión, es necesario atender otros factores clave como la movilidad, la accesibilidad y la generación de una oferta turística diversificada para atraer visitantes todo el año, y no sólo en temporadas altas.

En este sentido, Arjona Gutiérrez destacó que la reciente temporada vacacional dejó un balance positivo para el sector, con buenos niveles de ocupación hotelera, incremento en el consumo de alimentos y alta demanda en servicios como transporte y renta de vehículos, especialmente en zonas de playa, pero este comportamiento sigue siendo temporal y por eso el verdadero reto es transformar a Carmen en un destino con flujo constante de turistas, mediante el desarrollo de rutas y atractivos que incluyan opciones culturales, naturales y de experiencia.

“Es importante trabajar de manera conjunta entre el sector público, privado, social y académico, para construir una estrategia sólida permanente que permita posicionar al Municipio dentro del mapa turístico nacional”, subrayó.