LA CLOACA DE LA POLÍTICA | 13 DE MAYO DE 2026

El trabajo de Adda Solís Peniche como cabeza del sector, ha sido un rotundo fracaso. Sus cuentas alegres no convencen a nadie, y sus bailecitos no sirven para atraer turistas…

FRACASO EN TURISMO

Concluyó el periodo vacacional de Semana Santa sin que se vieran los resultados de la promoción turística de Campeche en los ámbitos nacional e internacional. No hubo una afluencia masiva, ni la ocupación hotelera y restaurantera repuntaron como esperaban los empresarios del sector.

En palabras simples y llanas debemos afirmar que el trabajo de Adda Solís Peniche como cabeza del sector, ha sido un rotundo fracaso. Sus cuentas alegres no convencen a nadie, y sus bailecitos como parte de la comparsa de la gobernadora –con el cabello pintado de guinda igual que su jefa—no sirven para atraer turistas.

Si tuviera un poco de ética, Solís Peniche debería entregar hoy mismo su carta de renuncia y permitir que gente experimentada, con conocimiento de los vericuetos de este sector, con relaciones, con conexiones tomen las riendas y traten de mejorar los exiguos resultados de las promociones que hace la expresidenta de la Cámara de Comercio, en donde sobresale más su figura, que la del destino turístico que dice promover.

Dos pruebas de su fracaso son los vagones vacíos del Tren Maya y del llamado Tren Ligero. Pese a ser un periodo vacacional de la llamada “temporada alta”, no se vio la afluencia a ninguno de esos dos nuevos “atractivos turísticos” de la ciudad.

Irse a retratar con los bañistas de Playa Bonita, o con los que siguen la tradición del turismo religioso en Chuiná, no le salvarán el reproche de los prestadores de servicios turísticos que esperaban más de lo que en realidad recibieron.

Podrá asegurar la titular de la Sectur que la ocupación hotelera fue del 95 por ciento, o que arribaron dos millones de visitantes, pero las cuentas de los empresarios del sector no cuadrarán jamás con las versiones fantasiosas de quien aspiraba a la alcaldía, pero que fue degradada a “referente” para una diputación local, y que solo podrá lograr su objetivo si la colocan también en los primeros lugares de la lista de plurinominales.

No. No hubo la afluencia que se esperaba. Y es probable que en su programa de los martes, la gobernadora Sansores también culpe de ese fracaso a los medios de información que difunden una “mala imagen” de su Estado.

Si supiera que es ella con sus desplantes, ridiculeces, abusos, excesos y tropelías, es la que le ha dado la peor imagen a Campeche, dejaría de culpar a otros de sus propias faltas. Y no, contra eso no podrá luchar jamás Adda Solís, por la sencilla razón de que va por el mismo camino.