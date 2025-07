EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 24 DE JULIO DE 2025

4 AÑOS IGNORANDO A MORENA.

Layda Sansores sigue sin cumplir los “lineamientos para el comportamiento ético que deben tener las personas representantes, servidoras públicas, protagonistas del cambio verdadero y militantes de Morena”, aprobados por unanimidad en su sexta sesión ordinaria del Consejo Nacional de Morena. Tampoco le interesa hacerlo.

Dichos lineamientos prohíben prácticas como el nepotismo, el uso de recursos públicos con fines personales o de grupo, y cualquier forma de opulencia por parte de sus integrantes. Además, obligan a sus integrantes a conducirse con austeridad republicana, promover la igualdad, mantener independencia frente a poderes fácticos, rechazar la reelección y actuar conforme a valores democráticos.

Layda Sansores vive en la opulencia, tiene a decenas de familiares incrustados en la nómina gubernamental y no conoce la austeridad ni los valores democráticos. Mientras Claudia Sheinbaum llama a vivir en austeridad, Layda viaja en primera clase y en aeronaves privadas, se mueve en vehículos blindados, usa seguridad privada y personal de apoyo excesivo, y su ostentación de lujos y joyas, ropa y zapatos de diseñador es visible todos los días. Ni la ve, ni la escucha.

NO ENTIENDE MENSAJE PRESIDENCIAL.

Fernando Mora Guillén, presidente de la Fundación Fernando Mora Gómez por la Libertad de Expresión, advierte en su artículo “Tómelo con calma” que algunos morenistas no quieren entender y acatar las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sintetizamos:

“Cuestionada sobre la resolución que en Sonora impuso el Tribunal Electoral a una ciudadana para extender por 30 días una disculpa pública por sus redes sociales a una diputada de Morena, la Presidenta reconoció que ha sido un exceso, no está de acuerdo con que se limite la libertad de expresión, y destacó que la justicia debe ser humilde. Hemos visto excesos que limitan la libertad de expresión… como lo sucedido en Campeche, con Jorge Luis González y el diario Tribuna, a quienes, bajo la consigna de la gobernadora Layda Sansores, una autoridad judicial ha pretendido limitar su libertad de expresión y el informar oportunamente a la sociedad, al interponer un interventor que supervise su labor periodística… En varios grupos de Morena no entienden el mensaje e instrucción de la Presidenta: respetar la libertad de expresión y el derecho a la información. Deben entender los mensajes y no dar su propia interpretación.”

No solo eso, desinforma a la Presidenta dándole sólo su versión del problema, sin exponerle que fue ella quien, por su conducta y larga lengua, dio pie a la respuesta que le incomoda. ¿O no?