ADULTO MAYOR MUERE EN UNA CALLE DE LA HÉROE DE NACOZARI

Sobre la calle Niño Artillero por Vicente Guerrero de la colonia Héroe de Nacozari, un adulto mayor perdió la vida la tarde de ayer viernes tras detener la marcha de su moto, bajarse, tambalearse y desplomarse.

Vecinos avisaron a los números de emergencia y al lugar llegaron agentes policiacos, paramédicos sector salud, quienes verificaron e informaron que el motociclista ya no tenía signos vitales; personal del Servicio Médico Forense (Semefo) para levantar el cuerpo y realizar la necropsia de ley, y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).

