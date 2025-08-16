VÍCTOR SARMIENTO PRONUNCIA DISCURSO FRENÉTICO DE ALABANZA A AMLO

El titular de la Secretaría de Educación, Víctor Manuel Sarmiento Maldonado, se salió de sus casillas luego de que el diputado mocista Pedro Hernández McDonald afirmó que el sistema educativo no tenía intervención desde hace 7 años, de los cuales 6 fueron por parte del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien hizo recorte a este sector.

De inmediato y subiendo poco a poco su tono de voz, Sarmiento Maldonado inició su discurso de defensa a diestra y siniestra al expresidente, cuyos nombres citó repetidas veces para, entre otras cosas, afirmar que fue el único que incrementó el salario a los trabajadores docentes y creó el Fondo de pensiones, los programas de estudio de la nueva reforma educativa y La Escuela es Nuestra “que mucho sirve en este país”.

Y llegó el frenesí de su defensa ultralopezobradorista cuando, al tiempo de aporrear la mano derecha cerca de la base del micrófono, señaló a gritos: “Y podemos seguir toda la tarde hablando del presidente y del hombre más grande que ha dado esta patria: Andrés Manuel López”. Lo secundaron aplausos de los colaboradores que lo acompañaban. Antes, Sarmiento Maldonado aseguró que no se “enganchaba”, porque “lo que se ve no se juzga, como dijo Juan Gabriel”.