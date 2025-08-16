sábado, agosto 16, 2025
Locales

DENUNCIAN NEPOTISMO Y COMPADRAZGO DE VÍCTOR SARMIENTO EN LA SEDUC

En la página del Congreso del Estado que se encarga de transmitir las comparecencias, fue publicada una denuncia, sobre presunto nepotismo en la Secretaría de Educación, donde, señala, su titular Víctor Manuel Sarmiento Maldonado reparte las plazas de confianza y de base entre familiares y compadres.

Entre otros, menciona a la hija del funcionario Yahima Sarmiento como subdirectora de Investigación Educativa en la Seduc, y al yerno Luis A., en un cargo en el IEEA.

También, a su consuegra Juanita C., como directora de la Casa del Maestro Jubilado de la Seduc, y 3 hijos de ella con plazas en la dependencia.

Además, sus compadres Cosgaya, Gildardo y Armando como directores de los CEDE’s de Champotón y Ciudad Concordia (en la ciudad capital) y en Media Superior.

