jueves, abril 30, 2026
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PELIGRO IGNORADO: POSTE QUEBRADO SIGUE EN PIE Y LA CFE NO RESPONDE A VECINOS DE LA COLONIA AVIACIÓN

A al menos 6 meses del accidente donde un vehículo lo chocó y quebró en su base, un poste en la calle 105 por 114 de la colonia Aviación no ha sido sustituido por otro en óptimo estado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Vecinos reportaron que Protección Civil tomó conocimiento, colocó cinta roja de advertencia alrededor de la estructura quebrada y avisó a la autodenominada “Empresa de clase mundial”.

¿En tu colonia hay postes en esas condiciones?

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