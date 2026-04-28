martes, abril 28, 2026
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“APRENDÍ A CAMINAR CON LA FRENTE EN ALTO, AUNQUE ME DIGAN PUTA”: LAYDA SANSORES.. 

La gobernadora Layda Elena Sansores Sanroman afirma que mantiene una postura firme y continúa desempeñando su labor con la “conciencia tranquila” y respaldada por los valores heredados de su familia; además, expresó que “aprendí a caminar con la frente en alto, aunque me digan puta”.

Sostuvo que los ataques no la detienen y aseguró que seguirá trabajando en su administración con el objetivo de servir a la ciudadanía, reiterando que no se dejará vencer ante la presión o las críticas.

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