PRESUNTO FACTURERO DE LA SSPCAM SEGUIRÁ EN PRISIÓN HASTA EL MARTES

San Francisco de Campeche .- Tras su detención por orden de aprehensión, Wilberth “M” y/o W.M.G.N., presunto facturero vinculado al desvío de 30 millones de pesos de la Secretaría de Seguridad Pública de Campeche (SSPCAM) durante la administración de Carlos Miguel Aysa González, permanecerá en prisión preventiva hasta el martes 30 de septiembre, luego de que su defensa solicitara la ampliación del término constitucional.

El empresario, presuntamente responsable de brindar servicios que iban desde lavado de patrullas y baños hasta construcción y remodelación de módulos de seguridad pública, enfrenta cargos por peculado y uso indebido de atribuciones y facultades. La investigación judicial también involucra, aunque permanecen en libertad, a exfuncionarios de la SSPCAM: Jorge “J” y/o J.J.A.U., alias “Cuco”; Samuel “S” y/o S.S.S., exdirector de la Policía Estatal Preventiva (PEP); y Karla “G”, exdirectora administrativa de la corporación.

Desde la tarde del miércoles 24 de septiembre, Wilberth “M” fue trasladado al penal de San Francisco Kobén. Durante la audiencia inicial del jueves 25, su defensa solicitó tiempo adicional para estudiar las más de 18 mil fojas que integran la carpeta de investigación.

El juez determinó imponerle la medida cautelar de prisión preventiva anticipada, mientras continúa el proceso legal.