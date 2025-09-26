NUEVOS MINISTROS ESTÁN EN “PROCESO DE ENSEÑANZA”, JUSTIFICA RICARDO MONREAL ANTE PROBLEMAS EN SESIONES, Y PIDE TENERLES PACIENCIA
México.- Al admitir que durante las últimas semanas ha habido problemas sobre cómo votar o no saben explicar conceptos básicos en la Suprema Corte, el diputado Ricardo Monreal pidió paciencia con los nuevos ministros, quienes, recalcó, “están en proceso de formación, enseñanza y capacitación”.
“Están en un proceso de formación. Yo confío en que van a adecuarse a las exigencias que la sociedad espera”, expresó, y reconoció que existen errores, los cuales calificó como parte de una etapa de aprendizaje.
Monreal añadió que lo importante es que no se corrompan, que no vendan la justicia al mejor postor, y que no reproduzcan los vicios que hemos denunciado de manera recurrente y que por eso fue la reforma judicial.