CONFIRMAN SIETE LESIONADOS POR TIROTEO EN TEOTIHUACÁN, 4 SON EXTRANJEROS Y UNA MENOR DE EDAD

El titular de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda, confirmó que el ataque armado registrado en la Pirámide de la Luna dejó un saldo de siete heridos, entre ellas una menor de edad.

El funcionario detalló que cuatro de los lesionados presentan impactos por arma de fuego; se trata de dos personas de nacionalidad colombiana, una rusa y una canadiense. Indicó que todos fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica.

Por su parte, el IMSS Bienestar informó que en el Hospital General de Axapusco son atendidos los siete heridos. El organismo precisó que, además de los cuatro lesionados por bala, una persona presenta fractura, otra es atendida por esguince y una más por crisis de ansiedad derivada de los hechos.

Las autoridades señalaron que el ataque ocurrió poco antes del mediodía, cuando un individuo armado comenzó a disparar desde la segunda plataforma de la pirámide, lo que provocó pánico entre los visitantes.

Reportes iniciales apuntaban a que hasta 15 personas resultaron lesionadas durante la huida; sin embargo, la cifra oficial fue ajustada a siete personas que requirieron atención médica.