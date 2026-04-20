“SÍ EXISTEN MADRES BUSCADORAS, YO SOY UNA”, CONFRONTA UNA MUJER A NOROÑA, CUYOS SEGUIDORES LO RODEARON PARA “PROTEGERLO”

EL CAMARÓGRAFO QUE SIEMPRE LO ACOMPAÑA SE DEDICÓ A GRABAR A LA INCONFORME

Durante un acto público realizado en San Felipe del Progreso, en Estado de México, el senador Gerardo Fernández Noroña fue confrontado por una madre buscadora, quien le recalcó que ella era una, pues “usted dijo que no conocía a ninguna”.

Noroña lo negó, pero le dio la espalda y a gritos exigió que no lo tocaran, al tiempo que simpatizantes lo rodearon, en actitud protectora, mientras coreaban su nombre para que la voz de la inconforme no fuera escuchada, y Emiliano González, el camarógrafo que siempre lo acompaña, se dedicó a grabarla.

La madre buscadora, identificada como Inocencia González hizo una transmisión en vivo y exclamó: “Es una lástima que este señor, que dice que no hay madres buscadoras y luego que lo tocan… No se vale, y aunque griten aquí estoy para decirle a este señor que sí existen madres buscadoras”.