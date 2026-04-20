MORENA PROVOCA CRISIS DE PRECIOS EN PRODUCTOS BÁSICOS Y COMBUSTIBLES: RICARDO MEDINA

“HAY MOLESTIA, INDIGNACIÓN, DOLOR Y EMPOBRECIMIENTO, ADEMÁS DE CIERRES DE NEGOCIOS”

El dirigente estatal del PRI, Ricardo Medina Farfán, afirmó que los precios de productos básicos han escalado de manera alarmante durante el Gobierno de Morena, reflejándose en que “el dinero de los mexicanos y campechanos ya no alcanza para lo fundamental, lo cual es muy grave”.

Medina Farfán advirtió que esta situación generando molestia, indignación, dolor y empobrecimiento, así como el cierre de negocios y emprendimientos, pues la gente no puede acceder a los servicios.

Con datos de la Fundación Colosio, el dirigente tricolor ejemplificó que el precio del kilo de tortilla pasó de un promedio de $12.45 (2012-2018) a $24.95 en la actualidad, lo que representa un aumento cercano al 100% en detrimento de la dieta y salud de los mexicanos, y también expuso que el diésel, combustible clave para la industria y el campo, se disparó de $17.05 en 2017 a $30.29 el día de hoy.

Medina Farfán culpó al Gobierno Federal por los altos impuestos a los combustibles, y también criticó el incremento en autopistas y transporte público local, como el servicio Ko’ox, que pasó de 8 a más de 30 pesos. “Todo esto le pega directamente al bolsillo de las familias”, concluyó.