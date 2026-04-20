LA CLOACA DE LA POLÍTICA | 20 DE ABRIL DE 2026

Una Cumbre Mundial de periodistas exitosa sin duda alguna, que le dio resonancia universal al acoso, persecución y manipulación de las leyes que se ejerce en contra del periodismo en Campeche.

Contundente fue una de las conclusiones de la segunda Cumbre Mundial de la Voz, que se realizó en Santo Domingo, República Dominicana: “Campeche es la entidad del país, gobernada por Layda Elena Sansores San Román, donde se presenta mayor riesgo para el ejercicio periodístico”.

En el foro sobre libertad de expresión y de prensa, periodistas mexicanos levantaron la voz, externaron su respaldo y solidaridad unánimes con el periodista campechano Jorge Luis González Valdez, exdirector general del diario TRIBUNA, y víctima de todas las chicanerías de la gobernadora Layda Sansores San Román y sus cómplices para silenciarlo y apresarlo.

Teniendo como sede la Universidad Autónoma de Santo Domingo, los panelistas llamaron a la unidad de los periodistas de todos los países, a unirse en defensa de los derechos fundamentales de la sociedad.

En una sociedad donde se ataca las libertades de reunión, expresión y prensa, añadieron, corre gravísimo peligro la prevalencia de la democracia.

En México, la agresión a Jorge González Valdez nos revela el grado de miedo de la señora Sansores al periodismo, y quien teme al periodismo, busca acallar la verdad. Por ello, apuntaron, una agresión más, es una agresión contra todos, y sugirieron que una comisión de periodistas de todo el mundo viaje a Campeche a exigir resto de la gobernadora a los comunicadores.

Una Cumbre Mundial de periodistas exitosa, sin duda alguna, que le dio resonancia universal al acoso, persecución y manipulación de las leyes que se ejerce en contra de un comunicador. Y en contra de todo aquél periodista que se atreva a decir las verdades incómodas que tanto molestan a la mandataria.

Sería interesante que una comisión de periodistas y de juristas expertos en los temas de censura, acoso, persecución, hostigamiento, censura e intimidación, vengan a Campeche y revisen a conciencia los expedientes que se han armado contra varios periodistas.

Valerse de figuras tan subjetivas como “incitación al odio y la violencia”, “daño moral” y “violencia política en razón de género”, se presta para que quienes ejercen el poder intenten aniquilar a los comunicadores que ejercen el periodismo con valentía y honestidad.

Una sucinta revisión a las sentencias y resoluciones de los jueces campechanos que se han emitido contra Jorge González y otros colegas, permitiría exhibir la descarada manipulación de las leyes, y inmoral el sometimiento de todo el Poder Judicial a los arbitrios, caprichos y obsesiones de la mandataria.

Qué bueno que la voz que quiso ser silenciada, ahora tiene resonancia mundial. Qué esperanzador que periodistas de todo el mundo haya vuelto los ojos a Campeche y que estén dispuestos a difundir en todas partes esta represión a la libertad de expresión que practica cínicamente la gobernadora de Campeche.

Y sí, es cierto, solo mediante la unidad de periodistas de todos los países podremos enfrentar los abusos del poder. Paso a paso, algo se avanza.