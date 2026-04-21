CONTINÚA LAYDA ENTRE LOS 5 PEORES GOBERNADORES DEL PAÍS: STATISTICAL RESEARCH CORPORATION

De acuerdo con el Ranking de Gobernadores de México de la encuestadora Statistical Research Corporation correspondiente a este mes de abril, la gobernadora Layda Sansores se mantiene entre los 5 peores gobernadores del país con el 43.5 por ciento de aprobación, para ocupar el lugar 28 de 32.

Es escoltada por la mandataria tlaxcalteca Lorena Cuéllar, con 42.3%; el oaxaqueño Salomón Jara (41. , el sinaloense Rubén Rocha (36.7) y el zacatecano David Monreal (27.2).

El resultado de este sondeo refleja el enojo, la decepción y el hartazgo de los campechanos hacia un Gobierno laydista caracterizado por la debacle económica, la falta de inversiones, la ausencia de apoyos a empresarios, sobre todo de Ciudad del Carmen; la inseguridad y el nulo fomento de obras estatales de relevancia.