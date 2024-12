SHEINBAUM IRONIZA SOBRE RECLUTAMIENTO DE ESTUDIANTES DE QUÍMICA POR EL CÁRTEL DE SINALOA, SEGÚN THE NEW YORK TIMES

Durante la conferencia mañanera de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó a la reciente publicación de The New York Times, que aborda el reclutamiento de estudiantes de química por parte del Cártel de Sinaloa para la producción de metanfetaminas. Sheinbaum negó tener información sobre el supuesto reclutamiento y aseguró que no existen datos oficiales que respalden la información divulgada por el periódico estadounidense.

En un tono irónico, la mandataria sugirió que la noticia podría haberse inspirado en la serie de televisión Breaking Bad, que narra la historia de un profesor de química que se involucra en la fabricación de drogas. “A lo mejor de ahí lo sacaron”, comentó Sheinbaum, generando risas en la sala de prensa.

Además, la presidenta aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a los estudiantes de química, pidiéndoles que no se involucren en actividades ilegales. “A las y los estudiantes de química, que no se metan en eso”, señaló, también con un tono irónico.

¿Qué fue lo que dijo el NYT sobre alumnos contratados por el cártel de Sinaloa?

El periódico The New York Times concluyó tras una investigación que, desde hace cuatro años, el cártel de Sinaloa recluta y adiestra estudiantes y profesores de química para hacer más fuerte el fentanilo que fabrica en sus apotecas clandestinas.

En la publicación retomada por Sheinbaum durante la Mañanera de este lunes, se revela que grupos delictivos se instalan en las universidades para realizar los reclutamientos, atrayendo a estudiantes con grandes ganancias.

El NYT entrevistó a siete cocineros de fentanilo, tres estudiantes de química, dos agentes de alto rango y un reclutador de alto nivel. Todos ellos trabajan para el cártel de Sinaloa, principal responsable de la fabricación de fentanilo que ingresa por el sur, según Estados Unidos.