EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025

REGRESA LA PERRA MORDELONA.

Las denuncias del presidente del PRI contra el narco gobierno del corrupto expresidente López Obrador, que comandó y perpetró el peor desfalco económico a México en toda su historia, ya incomodan al partido en el poder. En represalia, su impresentable perra mordelona anunció que dedicará una edición completa de su show semanal, el cual se paga con recursos públicos, para desacreditarlo.

No se espera nada nuevo. El modo de violentarlo será el mismo que ha utilizado desde hace tres años: exhibirá videos y audios ilegales que previamente fueron manipulados por su acomplejado sobrino drogadicto para liderar una campaña de odio en su contra con los mismos gastados argumentos, en un intento de desviar la atención del muladar de corrupción del huachicol del cual no podrá salir nunca el narco partido guinda.

Sabe la perra mordelona que su campaña fue financiada con dinero robado con el huachicol fiscal, y que es parte medular de la pudrición que ahoga a ese partido, que es sinónimo de corrupción, robo e impunidad. Los ciudadanos no la bajan de ladrona, mentirosa, cínica y sinvergüenza, reputación que se ha ganado a pulso y se refleja en todas las encuestas. Que ladre y eructe su basura, ya nadie le cree.

MORENA PERPETRÓ EL HUACHICOL.

Para operar un multimillonario saqueo del huachicol, con el cual robaron miles de millones de litros de combustible a Pemex, se necesitaba de un socio de altísimo rango que tuviera el poder político para manipular instituciones y dependencias completas como la Marina, Profeco, Aduanas, Hacienda, Fiscalía y las Policías. Sólo el presidente de México tendría tal facultad.

Los documentos exhibidos este martes por el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, son prueba de que los entonces secretarios de Gobernación, Adán Augusto López Hernández y Luisa María Alcalde, por órdenes de Andrés Manuel López Obrador, promovieron los ascensos de Manuel y Fernando Farías, sobrinos del entonces titular de la Marina Rafael Ojeda.

Luisa María Alcalde es hoy titular de Morena y López Hernández es coordinador del Senado de la República. Es evidente que López Obrador continúa moviendo los hilos de la política a su conveniencia, por lo que no se espera que la Fiscalía investigue nada respecto a este desfalco. Hizo bien Moreno Cárdenas en denunciar ante la DEA y el FBI, pues aquí en México no habrá justicia nunca.