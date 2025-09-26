IDENTIFICAN Y ENTREGAN A FAMILIARES A LAS ÚLTIMAS VÍCTIMAS DEL TRÁGICO ACCIDENTE KOPOMÁ–CAMPECHE

Tras 13 días de dolorosa espera, la noche del jueves fueron entregados a sus familias los cuerpos de las últimas cinco víctimas del trágico accidente ocurrido el 13 de septiembre en la carretera Campeche–Mérida, a la altura del tramo Kopomá–Campeche, donde 16 personas perdieron la vida.

La Fiscalía General del Estado de Yucatán confirmó que, gracias a pruebas de ADN y al trabajo especializado de peritos en genética, química y medicina forense, fue posible identificar los cuerpos que permanecían sin nombre en el Servicio Médico Forense. Con ello, las familias pudieron recibirlos para darles una despedida digna y conforme a sus creencias y tradiciones.

Las víctimas identificadas son: Anacleto C.H., de Nunkiní; Rigoberto U.C., de Bécal; Fray Martín U.M., de Tinún; María Deysi Noemí P.C., de Calkiní; y Deily Sarahí C., estudiante de Educación Preescolar en la ENLEP “Pastor Rodríguez Estrada”, también originaria de Calkiní.