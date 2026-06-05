PERSECUCIÓN TERMINA CON CUATRO DETENIDOS Y EL ASEGURAMIENTO DE UN ARMA

Elementos de la Policía Estatal interceptaron una camioneta que intentó darse a la fuga en la carretera Sabancuy–Escárcega, luego de una persecución que se prolongó por varios kilómetros.

La movilización inició en las inmediaciones del ejido Rodríguez Cano, donde los ocupantes del vehículo aceleraron la marcha al detectar la presencia de las patrullas. Durante la persecución, una de las unidades policiacas logró alcanzar y golpear la camioneta, provocando que saliera del camino y terminara en una zanja.

Tras el incidente, cuatro personas, entre ellas una mujer, fueron aseguradas por los agentes. Durante una revisión preventiva, presuntamente les fue localizada un arma de fuego corta, por lo que fueron puestas a disposición de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República para determinar su situación legal.