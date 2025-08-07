jueves, agosto 7, 2025
CAMIONETA OBSTRUYE PASO A MOTO Y MANDA AL HOSPITAL A MADRE E HIJA, EN CARMEN

Sobre la carretera Isla de Tris, a la altura de la entrada del helipuerto de Carmen, una madre y su hija resultaron lesionadas y hospitalizadas hoy por la mañana luego de que una camioneta obstruyera el paso de la moto en que viajaban.

El accidente ocurrió alrededor de las 6:50 horas, cuando el conductor de una camioneta Nissan S100 intentó ingresar al helipuerto.

Tanto la mamá, que era la conductora y se llevó la peor parte, como la hija cayeron sobre el pavimento sufriendo lesiones, por lo cual fueron trasladadas de inmediato al hospital.

Policías estatales y municipales tomaron conocimiento del hecho, y extraoficialmente se informó que el responsable se comprometió a cubrir los gastos médicos y materiales que ocasionó.

