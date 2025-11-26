A BILLETAZOS, LA ALCALDESA MAGDALENA JIMÉNEZ IMPONE A DIEGO DE LA GALA COMO TESORERO: ANIMAL POLÍTICO SEYBAPLAYA; ¡HASTA MIL POR VOTO!

De acuerdo con una publicación en sus redes sociales, la página de medio de comunicación y noticias Animal Político Seybaplaya, basado en un reporte de Visión Política, dio a conocer que la alcaldesa de ese Municipio, Magdalena Jiménez, ofrece entre mil y mil pesos para imponer a Diego de la Gala Ortegón como nuevo tesorero.

El texto señala: “La Administración Municipal de Seybaplaya atraviesa una de sus peores etapas en materia de transparencia y estabilidad. En menos de un año de Gobierno han pasado cinco tesoreros. Primero Fredi que lo sacaron por no prestarse a los malos manejos, luego Aldo que se excusa que está enfermo cuando en realidad se dio cuenta de la situación y salió huyendo. Luego Magdalena quería imponer a José Orlando Zapata, tremenda prenda, pero el Cabildo votó en contra y para querer tapar el hueco llego Eunice, que sin experiencia la quisieron envolver para que firmara todo pero no tardó ni una semana en darse cuenta de la situación de los desfalcos y renunció”.

Ahora con complicidad y a billetazos con los regidores de Morena y del PRI, Román P¡r¡x, Guadalupe Caamal la hija de La Pepsi y Gabriela Velázquez esposa de La Pava y junto con Avilés, el mandamás de Seybaplaya y dueño y señor de Seybaplaya, aprobaron a una r@tot@ mayor, Diego R. de la Gala Ortegón, que se va encargar de maquillar todo, que pasa en esta administración sin obras sin beneficios al pueblo y sin transparencia. Magdalena Jiménez está defraudando a los seybanos, agrega.

Por último, señala: “La falta de obras, la falta de resultados y la falta de transparencia ya están cansando a un pueblo que exige ser escuchado. Una Administración que no rinde cuentas, no informa y no da resultados no le está cumpliendo a Seybaplaya. Seguiremos informando”.