CASI $6 MILLONES A LA UNIDAD PARA DEVOLVER AL PUEBLO LO ROBADO, PERO NO SE SABE DÓNDE ESTÁ ESE DINERO

La Unidad para Devolver al Pueblo lo Robado, de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche (Safin), ha recibido casi un millón de pesos de 10 exservidores públicos acusados de actos de corrupción, a través de la Salida Alterna al Proceso (SAP) como lo es el Acuerdo Reparatorio.

El depósito del dinero fue realizado ante jueces de Control desde septiembre pasado, con lo cual los acusados lograron obtener que toda acción penal cesara en su contra y las carpetas judiciales fueran archivadas.

Hasta el momento, en Safin no se ha informado del destino de ese dinero, tampoco de los casi 5 millones de pesos que la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Campeche (FECCECAM) ha logrado que otros exservidores públicos depositaran en años anteriores.

En total, en 3 meses de este año fueron depositados 858 mil pesos. El primer depósito se realizó el 23 de septiembre y fue de 203 mil pesos por parte de exfuncionario de Safin, un cobrador de ventanilla asignado a Escárcega que fue acusado de peculado.

Más tarde, el 7 de octubre, hubo otro de 107 mil pesos por parte de los 5 policías estatales detenidos en Palizada, tras ser señalados de £xtors¡onar a turistas y automovilistas. Durante el proceso les reclasificaron el delito a operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Dentro de otros exfuncionarios estatales -tres- que depositaron 425 mil pesos de los 645 mil que les acusaban haber desviado está Álvaro “B” y/o À.B.B., sobrino del extinto Edilberto Buenfil M., y quien fungía como subsecretario de Obras Públicas.

Los tres eran acusados de peculado y uso indebido de atribuciones y facultades, luego de que no fueron colocados la cancelería y aluminio que presuntamente adquirieron para “Ciudad Administrativa”, hoy “Ciudad Segura”.

Finalmente, fueron depositados 123 mil pesos de tres millones 605 mil pesos, como el último pago y acuerdo que concretó el exdirector Administrativo del Colegio de Bachilleres de Campeche (Cobacam), J. A. T. C. Junto con la exdirectora del Cobacam, Adlemi “S”, fueron vinculados a proceso en dos carpetas judiciales por peculado y uso indebido de atribuciones y facultades. La exfuncionaria estatal había concretado y depositado su último pago del acuerdo reparatorio en mayo del presente año.