LAS RUTAS KANISTÉ, SAMULÁ, INCLUYENDO SU CALLE 12, Y ZARAGOZA LLEGARÁN DIRECTO CERCA DEL MERCADO “PEDRO SÁINZ”: ZUBIETA

San Francisco de Campeche.- Luego de las protestas e insistentes exigencias ciudadanas, el director de la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (Artec), Eduardo Zubieta Marco, anunció que las rutas de Kanisté, Samulá (donde ahora incluirá la calle 12) e Ignacio Zaragoza, que forman parte de un circuito, tendrán ahora como parada la avenida Central, cerca del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a 200 metros del mercado “Pedro Sáinz de Baranda”, con lo cual se convertirán en una ruta directa al centro.

Agregó que siguen estudiando muchas rutas de otras colonias, y que el uso de las tarjetas ayudará a determinar dónde se afecta más la economía y a lo mejor se ajuste otro tipo de cobertura.

Zubierta Marco aseguró que no es falta de planeación, sino son ajustes normales que ocurren en cualquier cambio de sistema, y que con los paraderos en los alrededores del mercado “Pedro Sáinz” se busca hacer a un lado el “sistema pulpo” que concentraba la llegada de todos los camiones a dicho punto, pues es un desastre en tema de movilidad por el tráfico excesivo.