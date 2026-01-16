viernes, enero 16, 2026
Lo último:
Municipales

DARÁN MADRUGUETE A LAFFÓN PARA IMPONER A JAVIER ZAMORA: IN-CLAUSURABLE

Luego de que el secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), Luis Armando González Placencia, reveló que la rectora de la Universidad Autónoma del Carmen (Unacar), Sandra Laffón Leal, recibió una llamada de un funcionario de Gobierno “invitándola” a renunciar para evitar problemas, trascendió que le darán madruguete para que Javier Zamora Hernández, actual secretario general y cuadro de Alejandro Moreno Cárdenas, ocupe el cargo.


La página digital In-clausurable, señaló: “La traición se veía venir y la caída ya es inminente. Lo dijimos”.

También te puede gustar

SIETE HERIDOS, DOS DE ELLOS PRENSADOS, AL CHOCAR TAXI COLECTIVO A CAMIONETA

Paran obra en el Zacatal; empresa no da equipos de seguridad a alarifes

LAYDA NO IMPULSA LA ECONOMÍA DE CARMEN: ARJONA

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *