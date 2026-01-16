DARÁN MADRUGUETE A LAFFÓN PARA IMPONER A JAVIER ZAMORA: IN-CLAUSURABLE

Luego de que el secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), Luis Armando González Placencia, reveló que la rectora de la Universidad Autónoma del Carmen (Unacar), Sandra Laffón Leal, recibió una llamada de un funcionario de Gobierno “invitándola” a renunciar para evitar problemas, trascendió que le darán madruguete para que Javier Zamora Hernández, actual secretario general y cuadro de Alejandro Moreno Cárdenas, ocupe el cargo.



La página digital In-clausurable, señaló: “La traición se veía venir y la caída ya es inminente. Lo dijimos”.