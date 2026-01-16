GOBIERNO ESTATAL SE “LAVA LAS MANOS” Y CULPA A MOVIBÚS DE LA NEGATIVA DE DAR TARJETAS KO’OX A ESCUELAS PRIVADAS; “SOMOS INTERMEDIARIOS”: VOCERO

Tras la protesta de alumnos de escuelas privadas por no ser contemplados en la entrega de tarjetas del Ko’ox, el director de la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (Artec), Eduardo Zubieta Marco, anunció que el Gobierno Estatal no decide, ante lo cual “se está estudiando, porque tenemos que apoyar a todos los estudiantes”.

De su lado, el vocero estatal Walther Patrón Bacab dijo que se mediará ante Movibús para ampliar la cobertura, pues para el Gobierno “todos son estudiantes y no sabemos las necesidades y condiciones de cada uno”, e incluso se busca que este medio de transporte sea gratuito los 365 días del año.