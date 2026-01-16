CASO ABUD CAUSÓ POSIBLE DAÑO INSTITUCIONAL A LA UAC Y TUVO LA ANUENCIA DE LA GOBERNADORA: JOSÉ SEGOVIA; “SE PERCIBE OPERATIVO ORQUESTADO”

El presidente de la Asociación Civil Nacional “Alianza Magisterial y Ciudadana por la Educación” en el Municipio de Campeche, José Segovia Cruz, advirtió que la detención del exrector de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC), José Alberto Abud Flores, y su posterior relevo, generaron incertidumbre jurídica y un posible daño institucional a la máxima casa de estudios, pues fue con la anuencia de la gobernadora Layda Sansores.

Señaló que hasta el momento no existe claridad pública sobre la situación legal del exrector, ni sobre el alcance de las acusaciones en su contra, ante lo cual consideró indispensable que el Consejo Universitario actúe con prudencia, transparencia y responsabilidad, y que por la forma en que ocurrieron los hechos, mucha ciudadanía en la entidad percibió el caso como un operativo presuntamente orquestado, más que como el resultado de una investigación sólida y transparente.

Segovia Cruz cuestionó el actuar de la policía, el origen de la llamada anónima y el procedimiento posterior, sostuvo que la rapidez con la que se reunió el Consejo Universitario para nombrar a una nueva rectora abonó a esa percepción, y afirmó que no sería la primera vez que la UAC enfrenta presunta injerencia del poder político estatal, al recordar que distintos gobiernos han intervenido históricamente en la vida universitaria.

Aclaró que su postura no es contra la nueva rectora, a quien reconoció su trayectoria académica y profesional, sino contra el procedimiento y el mensaje político, pues pone en riesgo la autonomía universitaria.

Además, subrayó que la nueva administración enfrenta el reto de demostrar con hechos una verdadera independencia, marcar límites claros frente a cualquier presión gubernamental y garantizar transparencia, pluralidad, debate y libertad académica, y advirtió que de cara al proceso electoral de 2027, la Universidad debe mantenerse como espacio abierto a todas las voces y con decisiones tomadas exclusivamente por la comunidad universitaria y no por intereses políticos externos.