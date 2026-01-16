EN REDES: TRAS SER CAPTADO EN UNA TIENDA DE LUJO DE ESTADOS UNIDOS, HIJO MAYOR DE AMLO ASEGURA QUE MÉXICO ESTÁ ENTRE LOS 10 PAÍSES MÁS FELICES DEL MUNDO

Tras ser captado hace unas semanas de compras en la tienda de lujo Loro Piana, en la ciudad de Houston, Estados Unidos, José Ramón López Beltrán, hijo mayor del expresidente Andrés Manuel López Obrador, presumió que México ya está entre los 10 países más felices del mundo, según una publicación de la cuenta denominada Infodex.

Agregó que no es casualidad ni discurso, sino la cuarta transformación de la vida pública de México, y de mantener ese rumbo, “más temprano que tarde, podamos estar entre los cinco o incluso entre los tres países más felices de todo el planeta”, ya que, según él, hay menos pobreza y desigualdad, más empleo, mejores salarios y una mejora palpable en la vida diaria de millones de personas.