LAYDA SANSONRES JUSTIFICA SUS VACACIONES EN PAÍSES BAJOS Y DICE QUE PIDIÓ PERMISO AL CONGRESO

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, intentó justificar su reciente viaje a Países Bajos en medio de cuestionamientos por abandonar sus funciones en el estado. A través de sus redes sociales, aseguró que pidió permiso al Congreso para ausentarse, argumentando que fueron las únicas vacaciones que tomó en el año.

Sansores explicó que viajó para pasar su cumpleaños con una de sus hijas, sus dos nietas y otros familiares, afirmando que “cuando se cumplen tantos años y se es tan feliz, hay que festejarlo con los que amas”. Incluso mencionó que su situación personal le ha implicado “pagar elevadas facturas” por los documentales que ha realizado sobre casos de injusticia. Sin embargo, su justificación no frenó las críticas en torno a que mientras el estado enfrenta diversos problemas, ella se encontraba celebrando en Europa.