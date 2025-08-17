CIRCULA EN REDES: “LADY DRONES” Y “EL 80” TENDRÍAN EN LA MIRA UNA BASE MILITAR DE CAMPECHE

NO HA SIDO CONFIRMADO OFICIALMENTE

Circula en redes sociales un video en el que se asegura que “Lady Drones” y “El 80” habían puesto en la mira una base militar en Campeche y que incluso se habían paseado por Ciudad del Carmen; sin embargo, esa versión no ha sido confirmada por las autoridades. Ambos fueron capturados el pasado 13 de agosto en Champotón durante un operativo donde se les aseguró armamento con símbolos del CJNG, y que estarían vinculados a ataques con drones explosivos y crímenes de alto impacto en Veracruz y Campeche.

Video: Redes Sociales