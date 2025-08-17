domingo, agosto 17, 2025
Lo último:
Locales

CIRCULA EN REDES: “LADY DRONES” Y “EL 80” TENDRÍAN EN LA MIRA UNA BASE MILITAR DE CAMPECHE

user editor

NO HA SIDO CONFIRMADO OFICIALMENTE

Circula en redes sociales un video en el que se asegura que “Lady Drones” y “El 80” habían puesto en la mira una base militar en Campeche y que incluso se habían paseado por Ciudad del Carmen; sin embargo, esa versión no ha sido confirmada por las autoridades. Ambos fueron capturados el pasado 13 de agosto en Champotón durante un operativo donde se les aseguró armamento con símbolos del CJNG, y que estarían vinculados a ataques con drones explosivos y crímenes de alto impacto en Veracruz y Campeche.

Video: Redes Sociales

También te puede gustar

OPINIÓN: LA SIGUIENTE PRESA: LA PRENSA – ESTRICTAMENTE PERSONAL

user editor

TIRSO “N” PERMANECERÁ EN PRISIÓN

telemarwebmaster_gs2m70wg

A CUENTAGOTAS LOS CRÉDITOS DEL ISSSTECAM; 800 SINDICALIZADOS NO TIENEN RECURSOS PARA LOS GASTOS DEL REGRESO A CLASES

telemarwebmaster_gs2m70wg

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *