Para ocultar la grave corrupción que hay en el Inifeec, en donde están involucrados protegidos de la Tía gobernanta, se sacaron de la manga todas las aberraciones cometidas contra el rector…

–“Oigan, preguntó el bolero don Memín a sus amigos de tertulia: ¿ya se dieron cuenta de que a raíz de que todo mundo condena, repudia, lamenta y habla del tema del Turco Abud y de la violentada autonomía universitaria violentada, ya nadie recuerda los multimillonarios desvíos que se dieron en el Instituto de Infraestructura Educativa?”.

— “En el régimen anterior, recordó el poeta Casimiro, a esas estrategias distractoras se les conocía como “caja china”, cuando el Gobierno en turno enfrentaba un terrible escándalo, como la gravísima corrupción que hay el Inifeec, los asesores gubernamentales se sacaban de la manga un asunto que pudiera desviar la atención y entretener el morbo popular en otros temas, como efectivamente ocurre con el asunto de la Universidad. Solo que en este caso no es una caja sino una licuadora china, por la cantidad de casos de corrupción que ocultan”.

–“Lógicamente entonces, razonó doña Chela, si fueron capaces de violentar todas las leyes para encarcelar y destituir al rector Abud, es porque en el tema del Instituto de Infraestructura Educativa hay mucho lodo que quieren esconder. Ni la Tía habló de esos desvíos en su programa del pasado martes, y ninguna de las páginas chayoteras ha mencionado la lista de beneficiarios de las adjudicaciones amañadas y de los desvíos millonarios”.

–“Si lo que buscan es desviar la atención, agregó el viejo Julián, es porque hay gente poderosa, o muy cercana a la mandataria que se benefició de esos desvíos y por eso es que prefirieron meterse en otro escándalo que ya tiene repercusiones en el ámbito nacional. El objetivo es claro: tapar la corrupción que hay en este Gobierno”.

–“Lo que me dicen algunos constructores que vienen conmigo a lustrarse los zapatos, expuso don Memín, es que todas las adjudicaciones se palomeaban desde Palacio, y concretamente hablan del sobrino consentido, del Tarado sin Cerebro, que negociaba los moches para engordar esa vaquita que está alimentando su ostentosa precampaña”.

–“Lógicamente que la Tía no va proceder contra su sobrino loco, y no solo por lo que pudo haber sacado del Inifeec, sino por toda la obra pública estatal que se ha adjudicado amuchas empresas de reciente creación, a factureras que solo repintaban algunos edificios y a sus socios que se han enriquecido escandalosamente” aseveró el poeta Casimiro.

–“Mientras son peras o son manzanas, acotó doña Chela, tenemos en frente un caso grave de corrupción: más de 90 millones de pesos manejados de firma turbia supuestamente para infraestructura educativa que no se ve, aunque los nuevos millonarios no ocultan su prosperidad. Bien dicen que la riqueza, lo mismo que el embarazo y la pendejez no se pueden ocultar” remató.