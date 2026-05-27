KO’OX, VOLQUETE Y VEHÍCULO TERMINAN HUNDIDOS EN ZANJA OCULTA POR INUNDACIÓN

Las fuertes lluvias registradas en la ciudad provocaron que una unidad del Ko’ox, un volquete del Ayuntamiento y un vehículo particular terminaran hundidos en una zanja sobre la avenida Patricio Trueba por Pedro Moreno, donde actualmente se realizan trabajos de reparación y cambio de tuberías.

El encharcamiento cubrió completamente la excavación, lo que provocó que los conductores no pudieran detectar el enorme hueco al transitar por la zona.

Los tres vehículos quedaron atrapados en el área de obras, generando movilización de personal y maquinaria pesada para atender la situación.

Finalmente, las unidades fueron retiradas con apoyo de una retroexcavadora, mientras ciudadanos cuestionaron la falta de señalización visible y las condiciones de seguridad en el sitio, agravadas por las lluvias.